Cyclisme : Christopher Froome sur le départ ?

Quelques heures après l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud explique que les discussions avec son ancien directeur sportif ont abouti à un divorce à l’amiable.

Lors de son interview à RMC Sport ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, en profite pour évoquer le départ de Zubizarreta.

«C’est un moment fort, Andoni, c’est le premier manager que j’ai recruté il y a presque quatre ans. On a bouclé ensemble la phase 1 de notre projet, un peu de reconstruction, de refondation. Il s’est très bien acquitté de cette tâche. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Evidemment, on repose beaucoup sur des considérations financières. Nous devons absolument atteindre l’équilibre financier. J’ai voulu muscler l’organisation. Dès l’automne dernier, j’avais prévenu Andoni que je recruterais un directeur général chargé du football. En parlant avec lui, on a décidé d’un commun accord de se séparer. J’aurais préféré qu’il reste. Il a eu beaucoup de succès, et je ne veux pas l’oublier, mais on rentre dans une nouvelle phase. il faut avoir des résultats en terme de trading, de cessions et on va mettre en place une organisation pour y arriver. Générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs ? C’est important pour l’équilibre économique des clubs», déclare Jacques- Henri Eyraud dans Rothen Régale.