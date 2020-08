Cyclisme : il est déterminé plus que jamais de gagner le tour

À quel que moment du démarrage du tour de France, le coureur Thibaut Pinot déclare ses attentes de cette Compétition. Il livre clairement sa pensée en disant «Je suis au maximum de mon potentiel, maintenant ce qu’il faut c’est un peu de chance»….

Par ailleurs, le dernier tour de France a laissé des traces sur le coureur professionnel. Il était sorti du jeu en désarroi/ tout vexé en raison d’une blessure qui a été pour lui difficile à consommer. Le cycliste rêvait de succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore du Tour de France. Malheureusement, le coureur sera confronté à d’autres alliés en l’occurrence Primoz Roglic et d’Egan Bernal.

Dans un entretien accordé, il avoue, «Depuis 2014 on me dit que c’est l’année ou jamais et six ans après, c’est encore pareil. C’est sûr que j’ai envie de gagner le Tour, mais je ne me lève pas le matin en me disant «il faut que je gagne le Tour». Si ça doit arriver, ça arrivera. J’ai les capacités pour le gagner, mais il y a beaucoup d’autres éléments qui entrent en compte. Entre espérer le gagner et le gagner c’est une marche immense. Entre faire deuxième ou troisième et le gagner, c’est même plus une marche c’est un étage. C’est pour ça que je ne me suis jamais enflammé. J’ai eu tellement d’échec que je ne fixe plus rien. J’ai du mal à me projeter sur la troisième semaine du Tour. C’est dur pour moi de parler du maillot jaune, on entre dans une sphère de rêve (…) Je suis au maximum de mon potentiel, maintenant ce qu’il faut c’est un peu de chance (…) Je n’aime pas trop rêver. Je ne veux plus rêver».

Le coureur Français attend seulement que la chance lui sourire pour qu’il remporte ce qu’il a tant voulu.

Par Anicelle NOBIME (Stag)