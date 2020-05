Cyclisme : «me sacrifier alors que je suis à 100%… Je ne pense pas que je ferai ça», Egan Bernal

Egan Bernal a annoncé qu’il ne voulait pas servir de coéquipier de luxe pour Christopher Froome et Geraint Thomas et souhaite ajouter un deuxième Tour de France à son palmarès.

«Je comprends l’équipe dans cette situation. Pour eux, ça pourrait être intéressant de gagner un cinquième Tour avec Froome, ou un autre avec Thomas. Tous les deux sont britanniques, et INEOS est une équipe britannique, c’est important, donc je pourrais comprendre la position de l’équipe (…) Je comprends aussi la position de Geraint Thomas, qui veut gagner son deuxième Tour. Il a fini 1er et 2e des deux dernières éditions donc il doit vraiment être pris en compte. Je comprends aussi Chris Froome, qui veut gagner son cinquième Tour. Vu tout ce qui lui est arrivé, ce serait pour lui la meilleure manière de revenir. Mais je regarde aussi ma situation. Je suis jeune, j’ai déjà gagné un Tour de France et je ne vais pas laisser passer l’opportunité d’en gagner un deuxième, c’est sûr. Me sacrifier alors que je suis à 100%… Je ne pense pas que je ferai ça, et les autres ne le feront pas non plus (…) Aujourd’hui, même si je suis le champion sortant, je ne peux pas aller voir l’équipe en leur disant que je serai le seul leader parce que, comme je l’ai dit, il y a Froome et Thomas et je comprends la position de l’équipe. Pour le moment, il faut garder son sang-froid, s’entraîner et rester concentré en faisant les choses du mieux possible, puis on ira sur le Tour et tout se mettra en place», a déclaré Egan Bernal dans un entretien à Eurosport et dans des propos rapportés par Cyclisme Actu.