Dadju : «depuis que j’ai chanté “Jaloux “, on me voit comme un malade mental..»

Depuis la sortie de sa chanson à succès «Jaloux», Dadju s’est vu coller le message qu’il a véhiculé dans la chanson. Il est perçu comme un homme à la jalousie excessives.

Lors d’une interview avec M6 Music, le chanteur de 28 ans a décidé de lever un coin de voile sur le vrai sens qu’il donne à son titre «Jaloux».

«Depuis que j’ai chanté «Jaloux», on me voit comme un malade mental. Mais je crois que vous n’avez pas bien compris ce que je dis en fait. Je ne suis pas un fou et je regarde jamais dans le téléphone de la personne, de ma femme par exemple, je ne l’ai jamais fait jusqu’à aujourd’hui. J’ai juste besoin de savoir où t’es au cas où il y a un problème mais tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ta vie sans problème», a t-il expliqué.