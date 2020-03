Dadju : le chanteur reçoit un gros coup du coronavirus

Le chanteur franco-congolais était dans l’obligation d’annuler son concert ce week-end à Marseille, et ce, en raison de l’épidémie du Coronavirus.

Le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris la décision d’interdire ses deux concerts prévus ce week-end au Dôme à Marseille en France.

Le coronavirus s’est installé et prend d’ampleur en Europe et particulièrement en France et en Italie. Dès lors, même les artistes ne sont pas épargnés. Dadju qui avait tout préparé pour que ses deux concerts des 7 et 8 mars prochains se tiennent au Dôme à Marseille est contraint de les annuler.

Il aurait des risques de propagation du virus à l’occasion des deux spectacles de l’artiste ce qui a poussé les autorités à annuler les concerts. Avec un air abattu, Dadju a déclaré sur les réseaux sociaux que ses concerts sont reportés aux 29 et 30 septembre prochains.