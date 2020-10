Daphné très reconnaissante pour les soutiens après sa lourde révélation

Daphné s’est positionnée en véritable héroïne et porte-parole des filles et femmes victimes de violences à travers le monde. Elle remercie ceux qui sont restés compréhensif après ces déclarations.

Il y quelques jours, la chanteuse camerounaise Daphné est monté au créneau et révélé un secret inconnue de tous sur elle. En effet, la chanteuse avait confié être victime de viol au cours de son adolescence.

Cependant, cette grosse révélation n’a toutefois pas été facile à gérer par son auteure. À l’occasion d’un live sur la page officielle Instagram de son organisation Be Woman, la jeune dame a expliqué les raisons de son silence depuis ce jour :

«Ma révélation m’a beaucoup secouée. Je me suis éloignée momentanément des réseaux sociaux car à chaque fois que j’y allais, j’avais envie de pleurer. Je craignais qu’on se moque de moi, qu’on me critique. Je me suis demandée si j’avais bien fait d’en parler etc. J’avais besoin de me remettre alors je me suis éloignée».

Elle ajoute également : «Tout le monde doit être conscient de ce qui se passe dans notre pays, notre société, l’Afrique, le monde. C’est devenu comme une pandémie. Merci à tous pour le soutien. J’espère que le combat continuera».

Avec sa fondation Be woman , Daphné se fait la voix de millions de jeunes filles et femmes ayant déjà vécu les affres de viols et/ou violences conjugales à travers le monde. Aussi, il fût un temps, la photo de la pétillante Daphné avait susciter beaucoup de frayeur chez ses fans.

Car sur cette photo, on apercevait sa tête nue. Cette photo a entraîné plusieurs interrogations à savoir sur son état de santé. Dans sa sortie, elle a également expliqué les raisons de ce changement radical de style.

Et aujourd’hui, nous l’apercevons dans un autre style plus glamour. De ce fait, on peut dire sans le risque de nous tromper que la sublime Daphné se porte à merveille. Car sur cette nouvelle photo, elle est simplement époustouflante, avec sa ténue aux milles miroir qui illumine sa vie.

Le tout accompagné d’un sourire qui donne la joie et l’envie de vivre. Cette tenue met en exergue sa belle silhouette et son beau teint naturelle. Dorénavant, les uns et les autres n’ont plus à se faire de souci, car cette photo nous montre bien que Daphné respire la pleine forme.