Daphne : voici la partie qu’elle préfère le plus chez l’homme

Alors que Daphne célèbre sa victoire du prix Club Efficiency Award pour son rôle dans la promotion des talents africains reçu à Paris en France, elle en a profité pour étaler son corps de rêve sur la toile.

Et ce n’est pas tout. La chanteuse camerounaise a surprend tous les fans sur le réseau social Twitter quand elle a dévoilé certaines choses sur sa vie intérieure. Daphne a revélé sa partie préférée du corps masculin.

Détrompez-vous, ce n’est ce que vous pensez en ce moment. Daphne est excitée simplement par le beau cul de son homme.

I think it’s weird that my favorite part in a man’s body is his butt🙈, can’t get my hands off my man’s

— DAPHNE 🇨🇲 (@Is_Daphne) January 26, 2020