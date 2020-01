Davido et Chioma : la rupture ? le chanteur doute de la paternité de son enfant

«Seul Dieu sait si je suis le père biologique de mon enfant». C’est ce que pense désormais le célèbre chanteur nigérian Davido de l’enfant qu’il a eu avec sa fiancée Chioma.

En réalité qu’est-ce qui se passe dans le couple le plus célèbre du Nigéria ? Il aurait de l’eau dans le gaz entre Davido et sa dulcinée Chioma Avril. Car désormais, le chanteur ne sait plus s’il est vraiment le père biologique du fils de Chioma, Ifeanyi.

Davido l’a fait savoir lorsqu’il s’est excusé publiquement auprès de la journaliste Kemi Olunloyo pour lui avoir proféré des «mots déplacés» dans le passé et n’avoir pas cru ses révélations sur une relation extra conjugale présumée entre un certain Peruzzi et Chioma.

En effet, au cours d’un beef l’ancien producteur du nouveau protégé de Davido, Peruzzi (qui a été toujours considéré comme le cousin de Chioma et est même celui qui a présenté cette dernière à Davido), Chioma a été critiquée après avoir été accusée d’être la copine de Peruzzi et non sa cousine, comme ils l’ont tous les deux toujours prétendus.

Ce qui amène la superstar nigériane à douter d’être le père biologique du fils de Chioma, Ifeanyi. Quelle tournure cette situation va prendre dans les jours à venir ? Ben, Seul Dieu le sait. Mais nous sommes là pour vous pour être informé au moment opportun.