Davido fait son choix entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

La superstar de la musique nigériane s’est invité dans le débat portant sur qui est le plus grand joueur de tous les temps qui met en compétition les deux gros pointues du football masculin depuis des années : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La sensation musicale nigériane, David Adeleke alias Davido, étant musicien, se passionne également pour le sport et est tout aussi fan pour apporter son opinion au débat. Et pour le chanteur, Cr7 est son favoris.

Le mois dernier, Messi a remporté son sixième ballon d’Or, devenant alors le premier joueur à remporter le prix six fois devant son grand rival Ronaldo qui en a cinq à son actif. Mais alors que la plupart des fans de football prétendent que Messi est le GOAT, le musicien nigérian Davido semble soutenir Ronaldo pour le titre.

Tout en étant annoncé comme l’ambassadeur officiel de la marque AccessBET, l’un des meilleurs bookmakers sportifs au Nigeria, Davido a révélé qu’il était un grand fan de Ronaldo en révélant également son amour pour la boxe.

«Je suis un grand fan de Ronaldo et j’aime la boxe, donc ce partenariat avec AccessBET me rapproche des choses qui me passionnent», a déclaré Davido.