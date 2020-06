De l’amphi à la Marina ?

Connu par sa qualité de constitutionaliste béninois et sa prise de position sur plusieurs actualités touchant la vie politique béninoise, l’ex-doyen des facultés de droit et sciences politiques, le professeur Joël Aïvo aurait jeté les bases pour la présidentielle de 2021.

A quelques mois des échéances, le constitutionaliste semble déjà troubler le sommeil de certains partis politiques et s’installe peu à peu dans le cœur de la population à travers sa descente dans plusieurs communes du Bénin, les rencontres qu’il aurait tenues avec des acteurs politiques et les débats suscités par ses posts sur la toile.

Un obstacle au mythe de l’invincibilité de Patrice Talon?

Même si la plupart de la population manifeste le désir ardent de mettre fin au probable retour de l’actuel locataire de la marina, Aivo sera-t-il le prophète qui délivra les béninois de la rupture pour la terre promise ? C’est évident que cette question laisse place à une perplexité.

Très critiques sur la gestions actuelle du pays et apparemment neutre sur le champ politique, il sera compliqué de relier l’universitaire à un bord politique. Bien qu’il se laisse parler par ses faits qui agitent l’actualité, cette neutralité laisse à craindre par rapport aux exigences du nouveau code électoral.

La véritable, est celle de l’origine est liée à la problématique du parrainage. Dorénavant, le dépôt de la candidature pour est une élection présidentielle au Bénin est passe par l’obtention du parrainage de 16 élus (Maires et/ou députés).

Alors qu’il n’est plus un secret, qu’aujourd’hui, les partis politiques (l’Union Progressiste et le Bloc Républicain), détenant la majorité absolue sont les produits finis de l’homme au pouvoir. Autrement dit, de la mouvance et susceptible de parrainer le retour probable de l’actuel locataire de la Marina. Un point de choc donc pour l’universitaire.

Se ralliera-t-il aux Forces Cauris pour un Bénin Emergent sachant bien qu’il ne détient pas le nombre d’élus exigé? Les deux portes de sorties ne semblent pas s’ouvrir en faveur du professeur qui déjà, devra confirmer sa position réelle dans les jours à venir. L’idéal pour lui sera de prendre garde, en vue de convaincre sa cible.

Par Aron OLOKOU