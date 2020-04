Debordo : l’ex meilleur ami de Dj Arafat se distingue après avoir été critiqué

La bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, présente à l’anniversaire d’Emma Lohoues organisé le 17 avril dernier en violation des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, a présenté ses excuses à la nation.

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, était bien présente à l’anniversaire d’Emma Lohoues organisé dans la nuit du vendredi 17 avril au samedi 18 avril dans une résidence privée à Abidjan.

Tout comme le boss du Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré dit Molaré, et le Gros Bedel qui étaient présents à cette soirée, Eudoxie Yao a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d’une amende de 3 millions FCFA.

Sévèrement critiquée sur la toile, la go bobaraba a fini par présenter ses excuses à la nation, à commencer par le président Alassane Ouattara.

«Je demande pardon à son Excellence le chef de l’Etat et à tout le gouvernement. Pardon aussi au DG de la police, au préfet et au Procureur, sans oublier mes frères ivoiriens. Pardon et que DIEU veille sur tous les habitants de Côte d’Ivoire. Je vous aime piannn même ceux et celles qui m’ont insultée. Respectez tous les mesures d’hygiène face à cette pandémie. Ne faites pas comme nous et sachez qu’en toute chose, l’erreur est humaine», a-t-elle écrit surFacebook jeudi 23 avril.

Des excuses qui interviennent après celles présentées publiquement par Molaré et Emma Lohoues. Eudoxie Yao avait plaidé pour une réduction de l’amende de 3 millions à 500 mille.

«Que la Justice Ivoirienne planche sur notre situation. Je plaide et je demande la clémence du Procureur Adou Richard pour qu’il réduise ou si possible annule l’amende des 3 Millions, car c’est vraiment élevé cette somme», avait-elle plaidé.

On apprend que l’artiste guinéen

Grand P, présenté comme le petit ami de la Go Bobaraba, a décidé de payer l’amende infligée à sa dulcinée.