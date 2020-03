Début de la réception des dons pour la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Côte d’Ivoire

Les premiers dons pour la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Côte d’Ivoire ont commencé à être reçus, mercredi, par la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné.

Ces premiers dons constitués de 1000 cartons de savons d’une valeur de dix millions de francs CFA, réceptionnés dans les locaux du Programme national de cohésion sociale (PNCS) ont été offerts par l’entreprise Unilever.

A travers ce don, cette entreprise s’inscrit aux côtés du gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire, a souligné sa présidente directrice générale, Manon Karamoko.

Se félicitant de cette réaction citoyenne d’Unilever, la Ministre Mariatou Koné a de nouveau invité l’ensemble les Partenaires techniques et financiers, les entreprises publiques et privées, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à plus de solidarité et à soutenir les actions de gouvernement au profit des démunis et des personnes vulnérables.

Dans ce cadre, des guichets ont été ouverts au ministère de la Solidarité, au Programme national de cohésion sociale et au Fonds national de solidarité.

La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a invité les populations au respect des consignes sanitaires et sécuritaires édictées par le gouvernement sur l’ensemble du territoire ivoirien où 80 cas confirmés de maladie à coronavirus ont été détectés dont trois sont déclarés guéris.