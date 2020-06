Décentralisation au Bénin : liste des maires désignés ce 6 juin

Après le vote et la promulgation de la loi interprétative du code électoral, l’élection des nouveaux maires, adjoints et chefs d’arrondissement a repris dans presque tous les départements surtout dans les communes où elle avait été reportée pour défaut de consensus entre les conseillers.

Ce samedi 06 juin 2020, 34 maires ont été, au total désignés pour la gestion du pouvoir à la base durant les six prochaines années. Ces maires sont, pour la plupart, ceux désignés par leurs partis politiques notamment dans les communes où le parti est majoritaire.

Liste des maires désignés ce samedi 06 juin 2020

1- Cotonou : Luc Atrokpo (UP)

2- Sèmè-Kpodji : Jonas Gbènamèto (BR)

3- Abomey-Calavi : Angélo Ahouandjinou, (UP)

4- Nikki : Joseph Lafia (BR)

5- Kétou : Lucie Ablawa Sessinou (UP)

6- Malanville : Gado Guidimi (BR)

7- Parakou : Aboubakar Yaya (FCBE)

8- Za-kpota : Félicien Dawouignan (BR)

9- Gogounou : Seydou Bary Tidjani (BR)

10- Lalo : William Fangbédji (UP)

11- Ifangni : Okpeicha Kolawolé Adissa (UP)

12- Porto-Novo : Charlemagne Yankoty (UP)

13- Akpro-Missérété : Hounkanrin Joseph Germain (UP)

14- N’Dali : Saka Mere Daouda (BR)

15- Tchaourou : Jonathan Awo (UP)

16- Pobè : Dinan Adébayo Simon (BR)

17- Bopa : Abel Djossou (UP)

18- Toffo : Bibiane Adamazè (BR)

19- Bantè : Edmond Laourou Babalèkon, (FCBE)

20- Toviklin : Rigobert Tozo (UP)

21- Adjarra : Germain Wanvoégbè (UP)

22- Kouandé : Sanni Didier Kouandé-Sounon (BR)

23- Zogbodomey : David Towèdjè (UP)

24- Natitingou : Taté Ouindeyama (BR)

25- Agbangnizoun : Oscar Kouholi (UP)

26- Djidja : Dénis Glégbèto (UP)

27- Banikoara : Sarako Tamou Bio (UP)

28- Savalou : Houindo Dèlidji (BR)

29- Grand-Popo : Jocelyn Ayi (UP)

30- Lokossa : Gervais Hounkpè (UP)

31- Bassila : Zakari Tassou (BR)

32- Pehunco : Orou Mare Koto (BR)

33- Houéyogbé : Domingo Cyriaque (UP)

34- Sakété: Idohou Nestor (UP)