Décentralisation : la question du développement à la base au cœur d’une  Causerie-Débat au Bénin

Une séance d’échange entre jeune a lieu ce dimanche 09 février 2020 au Ceg vêdoko. Au cours de cette séance, il a été question d’amener la jeunesse à savoir comment choisir leur leader à la tête des structures décentralisées au Bénin.

«Développement à la base : quel type à la tête de nos structures décentralisées ?». C’est le thème autour du duquel les jeunes présents à la Causerie-Débat dénommé «Ce que le peuple doit savoir» ont echangé ce dimanche 09 février 2020 à Vêdokô, à Cotonou.

Le but de cette séance d’échange est de faire savoir aux jeunes sur quel critère ils peuvent évaluer les potentels candidats qui aspirent être à la tête d’une structure décentralisée pour que le développement local soit une réalité dans leur localité. Les qualités sur lesquelles la jeunesse doit se baser pour choisir le réprésentant de sa localité sans regretter plus tard son choix.

Sur le sujet, deux communications ont été faites. Ils s’agit de celle du jeune leader Zul-Kifouli Ali et celle du spécialiste des questions de décentralisation et de développement, Richard Soglo.

Selon le jeune leader Zul-Kifouli Ali, un maire ou un aspirant à la tête d’une structure décentralisée doit avoir une vision ; une stratégie ; un sens de communication ; une confiance ; une persuasion ; une ethique et bien évidemment la nationale de son pays et être lettré. Toutes ces qualités réunies, feront de lui un leader capable et acceptable à la tête d’une structure décentralisée.

Cependant, pour le spécialiste Richard Soglo, on peut être beau un leader remplissant les crtières pré-cités et faillir au développement de sa localité. S’il est d’accord avec l’ethique ou la morale politique que doit avoir le leader en question, le spécialiste ajoute la rigueur et la méthode. Et la lourde charge revient à la jeunesse selon lui de faire la part des choses et de faire le bon choix.

A en croire Richard Soglo, beaucoup de nos dirigeants qui sont à la tête des structures décentralisées de notre pays, ne maîtrisent pas encore la notion de décentralisation et de déconcentration en l’occurrence les maires, qui parfois sont tétanisés par la présence par exemple d’un Préfect.

Tout simplement parce qu’ils n’ont aucune connaissance sur les lois sur la décentralisation pour savoir s’ils sont sous l’autorité préfectorale ou non. Pour résoudre ce problème, certains participants ont émis l’idée d’une formation après les élections pour les élus sur les textes régissant leurs fonctions.

Cette causerie débat a été l’occasion pour les jeunes présents de réfléchir et d’apporter des idées concrêtes sur la thématique du jour. Et a également permis au participants de mûrir leur réflexion sur la démocratie à la base.

Soulignons que cette Causerie-Débat «Ce que le peuple doit savoir» initiée par Charles Étchou est apolitique et scientique qui a pour objectif d’amener la population à comprendre ses devoirs et responsabilités en ce qui concerne la gestion locale.