Décentralisation: renforcement des capacités des nouveaux Maires et Adjoints au Maire de l’Atlantique et du Littoral

Sous la houlette du Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Allassane Seydou, les Maires et Adjoints aux Maires des Communes de Cotonou, de Ouidah, de Kpomassè, de Tori, de Toffo, de Zè, d’Allada et de Sô-Ava, se sont associés dans la matinée de ce mardi, 23 juin 2020, à leurs homologues de la Commune d’Abomey-Calavi, pour des Communications . Objectif, renforcer leur capacité sur les rôles et responsabilités qui sont les leurs en tant que patrons de l’Exécutif Communal et de l’Administration communale.

Ils sont reconnaissants pour ce renforcement de capacité initié à leur intention. À cet effet, le maire de la commune d’Abomey-Calavi a rassuré ses collègues de ce que toutes les dispositions appropriées ont été prises pour leur permettre de tirer meilleurs profits de cette aubaine que leur offre le Ministère de la Décentralisation.

À la suite du Maire, le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Codjia, a indiqué que cette initiative du Ministre Allassane Seydou, participe de la volonté manifeste du gouvernement du Président Patrice Talon, d’ asseoir une gouvernance territoriale de qualité, une gouvernance exemplaire pour des Communes prospères. Il ajoute par ailleurs que la 4ème mandature de la décentralisation, constitue pour les Maires et leurs Adjoints, celle de tous les défis.

C’est au Ministre de la Décentralisation de lever un coin de voile sur le cahier de charges des Maires; un cahier de charges qu’il les exhorte à remplir convenablement. Ces derniers ont pour rôle de veiller en tant que premier responsable de l’Exécutif Communal et de l’Administration, au bon fonctionnement des organes infracommunaux, au bon fonctionnement du Conseil Communal, des Conseils d’arrondissement, des Conseils de quartiers et villages, veiller au respect des lois et procédures, servir de relais des lois et décisions de l’Etat au niveau des populations à la base, assurer une politique managériale soutenue de l’Administration avec des cadres promus selon leurs compétences intrinsèques, des cadres susceptibles de s’engager par leur savoir-faire dans une politique de mobilisation des ressources locales et la promotion de l’économie locale pour la prospérité de la Commune et l’efficacité dans sa gestion.

Pour finir , le Ministre a exhorté les Maires à faire de la promotion de la démocratie locale, inclusive et participative, du respect des lois et procédures de gestion, leur leitmotiv. Il les a invités à collaborer étroitement avec leur autorité de tutelle qu’est le Préfet. Ce dernier constitue, ajoute-t-il, le Représentant de l’Etat et de tous les ministères sectoriels dans son Département de compétence.

Signalons que pour l’atteinte des objectifs visés par cette formation , le Ministère de la Décentralisation a concocté un programme alléchant fait de communications aussi riches que variées.

Il s’agit d’une communication relative à la dématérialisation, à la numérisation et à la digitalisation, présentée par le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’économie numérique et quatre autres Communications sur ”les rôles et responsabilités du Maire”, ”le Préfet et ses relations avec les Maires”, ” le financement du développement communal” et enfin ” le Centre de formation de l’Administration Locale (CeFAL) face au défi permanent de l’amélioration de la performance de l’Administration locale”, respectivement présentées par le DGCL, le DGAE, le SP/CONAFIL et le Représentant du CeFAL.