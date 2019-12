Décès de Karl Lagerfeld : son ex garde de corps révèle les vraies causes

Alors que les rumeurs parlaient du cancer du pancréas qui aurait mis fin à la vie de Karl Lagerfeld, son ancien garde de corps, Sébastien Jondeau vient déballer toute autre cause conduisant à la mort de l’icône de la mode le 19 février dernier.

Le célèbre créateur de mode Karl Lagerfeld, décédé le 19 février dernier à l’âge de 85 ans, n’est mort du cancer du pancréas, comme l’avaient soufflé les rumeurs. Selon son ex garde de corps Sébastien Jondeau, l’homme qui a passé 35 ans à la tête de la maison Chanel, est mort d’un cancer de prostate.

C’est lors d’un entretien avec le magazine Paris Match, qu’il l’a fait savoir. «Karl souffrait d’un cancer de la prostate. Et non pas du pancréas», a-t-il avoué en signifiant qu’il portait ce mal depuis plus de quatre ans au moment de sa mort.

Rappelons que Karl Lagerfeld était depuis 30 ans le directeur artistique de la marque CHANEL. C’était une figure emblématique de la semaine de la mode à Paris.