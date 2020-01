Défaite assurée et espoirs vains

Pour une fois au Bénin, les communales et les municipales de mai de cette année, auront une centralité à contre-courant de toute l’histoire constitutionnelle antérieure du Bénin. Cela résulte des réformes électorales qui font des 77 prochains maires, de puissants parrains. Mais malgré déjà son matelas confortable de 83 députés aux ordres, Patrice Talon et les siens ne veulent pas ignorer lesdites élections. Pourquoi ? Analyse dans l’exercice de l’éditorial du jour.

Les communales et municipales sont d’une importance particulière pour le régime de la ‘’Rupture’’. En effet, alors qu’on croyait que son obésité parlementaire (83/83) allait engendrer une sorte de démotivation pour la famille politique de Patrice Talon, on assiste au contraire à une débauche d’énergie. On voit les feudataires de l’Union progressiste et ceux du Bloc républicain, les deux partis siamois du président de la République s’échiner à débaucher les militants des partis dont les récépissés, ont été ‘’confisqués’’.

Le président de la République, de son côté, vient d’entamer un périple relatif à ses projets en cours de réalisation. Dans l’un ou l’autre cas, on assiste à une convergence qui tient du fait que les janissaires du chef de l’Etat, font comme des croupiers en cercle de jeu.

En effet, avec les réformes électorales surtout la révision de la Constitution du 1er novembre 2019, une démarche largement combattue à l’époque (celle du parrainage), car n’étant pas ancrée dans notre culture politique, a été enterrée.

Mieux, Patrice Talon est conscient qu’à près avoir cadenassé les dernières législatives, il ne doit pas faire piètre figure au terme de la première élection qu’il organise de manière ouverte.

En outre, quelques années après son avènement, il tient à démontrer qu’en faisant basculer le Bénin d’un régime présidentialisé à un régime hyper présidentialisé, qu’il a raison de le faire. Dans la logique de Patrice Talon, c’est «défaite interdite» à l’issue de ces communales.

Sans oublier le caractère fondamental des communales et municipales qui permettront de coopter les parrainages pour la présidentielle. Pour Patrice Talon, l’opposition requinquée par le retour de Boni Yayi ne doit gagner. D’où l’importance du calendrier privilégiant l’hypothèse des parrainages.

Quant aux caudataires de Patrice Talon, ils savent eux-mêmes que cette élection est une tribune qu’il faut préparer sérieusement. S’ils perdent, le pas est vite franchi pour que leur illégitimité soit confirmée. Pour les proches de Talon, gagner 2020 devient une question d’honneur pour légitimation avant d’être la prééminence des parrainages pour la prochaine présidentielle de 2021.

Maintenant, à l’heure d’un scrutin plus ou moins ouvert, les proches de Talon, sont tenus de démontrer qu’ils nourrissent (et se nourrissent) parfaitement aux canons électorales. Pourvu qu’ils ne maquillent pas les chiffres en cas de défaite ?

Sans oublier la rançon à payer aux électeurs qui ont boycotté à 73% et qui même dans un contexte de recul de la participation électorale, iront massivement voter. Comment les thuriféraires vont-ils pouvoir inverser cette tendance ? Le peuple souverain malgré les contingences survenues avant, pendant et après les législatives, volontiers, va-t-il se prendre au jeu ?

Comme on le voit, le système formulé du gagnant à tout prix de la ‘’Rupture’’ se dégage. Mais entre ce désir et le large éventail de facteurs déterminants pour gagner, il y a un grand fossé.

Par Titus FOLLY