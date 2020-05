Défis de l’énergie, agriculture, et Covid-19 : trois concours pour financer les jeunes entrepreneurs

Les jeunes entrepreneurs des secteurs de l’énergie, de l’agriculture, et de la santé sont à l’honneur. Trois (3) compétitions viennent d’être lancées du 1er mai au 31 juillet 2020 pour financer les idées novatrices dans les autres pays membres de la francophonie.

Plus de 3,2 millions FCFA à décrocher en apportant des solutions novatrices aux défis de l’énergie, de l’agriculture, et du Covid-19. Ce prix entre dans le cadre des concours lancés par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN), la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) et leurs partenaires.

Ces compétitions qui s’achèvent le 31 juillet 2020 visent les jeunes entrepreneurs des pays membres de la francophonie et, s’inscrivent aux titres des activités préalables au lancement de la plate-forme digitale FRANCO-FIL.ORG. Cette plateforme est destinée à favoriser le développement de projets innovants et responsables, et à encourager la collaboration dans l’espace francophone.

Le concours bénéficie du label de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui, dans le contexte de la célébration de son cinquantenaire, recense les initiatives respectueuses des objectifs, des priorités et des valeurs de la Francophonie.

Pour chacun des trois Prix de l’Entrepreneur francophone au service de la transition énergétique, de l’agroéconomie raisonnée et du pionnier de l’innovation responsable, le lauréat remportera une dotation de 3,2 millions FCFA.

Les thèmes concernent respectivement: la transition énergétique, l’agriculture raisonnée et les jeunes entrepreneurs soucieux de construire un monde plus responsable, en conformité avec les ODD.

Selon le communiqué publié à cet effet, une attention particulière sera apportée aux projets apportant des solutions pouvant remédier aux conséquences économiques et sociales de la crise du COVID 19. Le participant doit représenter une personne morale et doit avoir son siège social dans un pays francophone. Ses activités doivent se dérouler au moins dans l’un des pays membres de l’OIF.

Pour les deux prix transition énergétique et agro économie raisonnée, l’entreprise doit avoir plus de deux ans d’existence et moins de cinq. En ce qui concerne le prix pionnier de l’innovation responsable, l’entreprise doit avoir moins de deux ans d’existence et son fondateur, moins de 35 ans.

Par Félicienne HOUESSOU