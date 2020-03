Démangeaison : une maladie de la peau très fréquente

La démangeaison est un symptôme typique de certaines affections cutanées, notamment de maladies inflammatoires très répandues telles l’eczéma, l’urticaire. De plus, certaines infections comme les infections à champignons, la gale et le zona, peuvent en être la cause.

Peau sèche, eczéma, allergies, gale, poux, piqûres d’insectes… Il y a mille et une causes possibles à la démangeaison, qui se définit cliniquement par la sensation subjective et désagréable d’un besoin de se gratter la peau. Cela peut être une maladie comme la cause d’une autre affection.

Les personnes les plus touchées sont celles qui ont la peau sèche, fine et fragile. En cas de sécheresse cutanée, l’envie de se gratter naît dans la peau. Des molécules sont synthétisées et vont envoyer un message au cerveau l’enjoignant à commander un grattage de la zone sèche.

C’est en général une diminution de la teneur en eau de la couche cornée de la peau, c’est-à-dire la partie de la peau qui se trouve en contact avec l’extérieur. De nombreuses maladies s’accompagnent de démangeaisons de la peau, souvent accompagnées de petits boutons ou de plaques rouges.

«Une peau sèche a un aspect spécifique, elle présente des squames, une apparence qui pèle ou un aspect écailleux et qui craquèle. Il peut avoir aussi un aspect rugueux. Tout ceci peut survenir en cas, d’infections, de prises de médicament et a différentes conséquences, dont les sensations de démangeaisons», détaille Gilles Sèhoui, un infirmier.

Soulager une forte démangeaison

«La première indication et la plus facile à dire qu’à faire, c’est de ne pas se gratter. L’envie peut devenir irrépressible et, une fois la zone grattée, ça soulage. Mais ce n’est que temporaire et la suite peut s’avérer dommageable», explique Julie Kuessivi, esthéticienne et spécialiste des soins de la peau.

A force de gratter, ceci peut mettre la peau à nu et ainsi faire le lit d’infections surtout si de petites vésicules sont présentes. Aussi, cela peut-il engendrer des blessures au point de faire apparaître des cicatrices définitives.

«Plus vous vous grattez et plus vous accentuez les réactions de la peau. Vous détruisez petit à petit les couches supérieures de la peau et la fragilisez. Un véritable cercle vicieux s’ensuit. Mieux vaut prendre les devants et agir avant que le besoin de gratter ne survienne», précise la spécialiste.

La peau sèche, se traite surtout avec des produits qui assouplissent la peau, la détendent et l’adoucissent. Ils doivent être appliqués tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour permettre à la peau de retrouver l’équilibre qu’elle n’est pas en mesure de maintenir. La protection de la peau et la prévention de la démangeaison exigent les bons gestes à adopter.

Au quotidien, il conviendra d’éviter tout ce qui peut agresser votre peau comme, les savons détergents, les gommages et masques trop réguliers. Il faut aussi éviter de frotter la peau au lieu de la tamponner lorsqu’on fini de prendre un bain. L’hydratation doit être de mise quelque soit le type de peau pour limiter les infections de la peau.

