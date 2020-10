Demi Lovato : son ex demande aux trolls d’arrêter de le harceler

Max Ehrich, l’ex de Demi Lovato, est à bout. Alors que sa rupture d’avec la chanteuse est confirmée, il doit souffrir du harcèlement des trolls et fans de cette dernière.

«Un chapitre s’est finalement clos ce matin. Et maintenant, je tourne la page. Je me recentre sur le bien-être, l’amour, Dieu, ma famille, mes amis et mon art. Je veux seulement de bonnes pensées. Si vous allez prêcher la lutte contre l’intimidation, pourquoi permettriez-vous à quelqu’un que vous aimez d’être intimidé par vos fans ? Pourquoi…. ? Parce qu’il a dit la vérité ?», avait-il posté hier dans ses Stories Instagram, relayée par E! Online, avant de demander aux fans de le laisser tranquille, lui et sa mère.

«Arrêtez de harceler ma mère avec des SMS toute la nuit. Arrêtez de me harceler. Laissez-nous tranquilles», a-t-il supplié.