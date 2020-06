Démission au sein de UP de Toviklin : les chefs d’arrondissement concernés s’inscrivent en faux

Le parti Union progressiste amuse la galerie. En effet, certains chefs d’arrondissement désignés et installés par ce parti dans la commune de Toviklin ont déposé le tablier selon une correspondance du premier responsable de ce regroupement. Informé, le préfet a procédé à leur remplacement sur demande de ce dernier.

Contre toute attente ces chefs d’arrondissements supposés démissionnaires à leur tour ont aussi adressé à l’autorité préfectorale une correspondance dans laquelle ils affirment n’avoir jamais démissionné. D’après eux, il s’agit d’une « machination grotesque de mensonges » qu’ils menacent de porter devant la Cour suprême pour « faux et usage de faux en écriture et signature ». Pour rappel, les chefs d’arrondissements concernés par la note du président Bruno Amoussou sont : M. Ballo C.Martial, Chef d’arrondissement d’arrondissement de Houédogli, M.Sokegbe Clément, Chef d’arrondissement de Toviklin et M. Goussou Jonas, Chef d’arrondissement d’Adjido. Leurs remplaçants sont : M. Sehoue Togbédji dans l’arrondissement de Houédogli ; M. Gbleto Gilbert dans l’arrondissement de Toviklin ; et M. Dangbedjesso C. Barthélémy dans l’arrondissement d’Adjido.

Les regards sont désormais tournés vers la cour suprême pour ramener l’entente au sein de ce parti politique.