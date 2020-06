Dépénalisation de l’homosexualité au Gabon : Sylvia Bongo félicite les députés

Le parlement du Gabon a procédé à la dépénalisation de l’homosexualité. Un acte que salue la première dame du pays, Sylvia Bongo.

Le retrait de l’alinéa 5 de l’article 402 du Code pénal, qui a prévu la répression de l’homosexualité au Gabon a été possible grâce au vote des parlementaires. En effet, ce mardi 23 juin 2020, à l’Assemblée nationale, avec 48 voix pour et 24 voix contre ce retrait a pu être effectif.

Cela signifie que la pratique de l’homosexualité dans le pays est désormais légale. Pour la première dame de ce pays, Sylvia Bongo, le parlement a rétabli un droit humain fondamental pour ses citoyens.

«Le Parlement rétablit un Droit humain fondamental pour ses citoyens: celui d’aimer, librement, sans en être condamné. La République défend le respect de la vie privée de chacun de ses enfants et reste Une et Indivisible au-delà des petits et grands sentiments. Oui à la dignité, non à la haine», peut- on lire sur les comptes de l’épouse du président gabonais, Ali Bongo.