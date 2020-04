Depuis sa cellule, Ronaldinho donne de ses nouvelles (vidéo)

Incarcéré dans une prison au Paraguay, l’ancien international brésilien Ronaldinho rassure sa famille et ses fans. Depuis sa cellule, le ballon d’or 2005 garde le sourire et affirme que tout se passe bien.

En milieu carcéral, il a déjà fait des siennes en participant à un tournoi de foot que son équipe a remporté au terme d’une finale peu disputée (11 à 2). Sur les onze buts inscrits par les siens, Ronaldinho en est l’auteur de cinq et délivre une passe décisive sur les six autres…

En guise de trophée, l’escouade a même remporté un cochon de 16 kilos. Quelques semaines après une vidéo de ce match qui a fait le tour du monde, Ronaldinho donne des nouvelles en vidéo.

Toujours en cellule, il semble bien s’entendre avec son codétenu. Il adresse ses salutations aux siens et promet la tenue d’ un nouveau match de football très bientôt ! «Bonjour à tous, je suis ici avec mon ami Pablo et tout va très bien. On est ensemble et dans peu de temps, on va de nouveau jouer ensemble».

e o ronaldinho que já fez novos amigos, marcou uma pelada e até mandou um slv pra família pic.twitter.com/ZNXqEotZpd — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 5, 2020

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’ancien joueur du FC Barcelone Samuel Eto’o a souhaité l’anniversaire de Ronaldinho, qui fêtait ses quarante ans en détention le 21 mars dernier. Dans cette capsule à l’adresse de son ex-coéquipier, Eto’o déclare :

«Salut mon frère ! Je n’ai pas de mots ! Je ne peux pas te dire le sentiment qui m’habite. Je ne peux pas imaginer ce que tu vis. Je peux seulement t’envoyer de la force et te dire que je t’aime beaucoup. J’espère que tout va rapidement se régler parce que tu es une bonne personne. Tu peux compter sur moi pour faire tout ce qui est nécessaire. Je ferai ce qui est en mon pouvoir ou je demanderais une faveur à un ami».