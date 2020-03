Des footballeurs accros à la cigarette

En dépit du fait que la consommation de la cigarette est plus dangereuse pour les sportifs parce qu’elle est incompatible avec les activités physiques, beaucoup ne se privent pas d’en fumer. Certains footballeurs en particulier ne sont pas les derniers à céder aux plaisirs de la nicotine.

Si pour certains, il s’agit juste d’une simple entorse à une hygiène de vie rigoureuse à laquelle ils sont soumis durant des saisons entières, pour d’autres c’est une vraie addiction au tabac. Radja Naingollan fait partie des sportifs totalement accrocs au tabac, ce qu’il reconnaît très bien:

«J’essaie toujours de lui donner une chambre avec un balcon, pour que le détecteur de fumée ne se déclenche pas. Je crois qu’il est le seul Diable Rouge qui fume. Si je lui interdis de fumer cinq à six cigarettes par jour, je crois qu’il détruit sa chambre», avait ainsi expliqué Marc Wilmots, l’ancien sélectionneur de la Belgique.

Marco Verratti et Mario Balotelli figurent également parmi les joueurs régulièrement surpris avec une cigarette à la main. C’est toujours moins que Johan Cruyff, fumeur invétéré. «Dans ma vie, j’ai eu deux passions : jouer au football et fumer. Le football ma tout donné, le tabac a failli tout me reprendre», racontait-il en 1993 dans un spot contre le tabac.

Marco Verratti

Mario Balotelli

Gerard Pique

Kevin-Prince Boateng

Mesut Ozil

Wayne Rooney

Neymar

Olivier Giroud

Jack Wilshere

Gianluigi Buffon

Zinedine Zidane

Fabien Barthez

Johan Cruyff

Raymond Kopa

Jack WILSHERE