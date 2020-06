Deuil au Bénin : le Président de l’UNAMAB a vécu

Depuis le 27 mai 2020, date de sa sortie de son domicile, un jeune ne donne plus de signe de vie. Il est connu sous le nom de Freeman. Ce jeune homme enlevé par des individus non encore identifiés est recherché par ses parents.

Déjà une semaine que ses parents sont à sa recherche. Selon le site d’information Banouto, le porté disparu est âgé d’environ vingt ans et fut «enlevé» devant un bar du Pk 10 par des individus inconnus qui l’ont menotté et emmené pour une destination inconnue.

La veille de son arrestation, raconte la famille, le jeune homme avait été contacté par un ami, artiste en herbe qui l’aurait sollicité pour l’amener réparer un téléphone.

«Avec son ami, ils se sont donnés rendez-vous au Pk 10 au niveau d’un bar qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Au matin du mercredi quand il est allé dans le bar, il n’a pas vu son ami. Il était sur sa moto garée devant le bar quand des éléments sont venus et l’ont menotté. Quand ils voulaient le menotter, il a dit, “vous êtes qui ? Vous ne pouvez pas me menotter comme ça.” Ils l’ont giflé, et l’ont jeté dans leur véhicule et jusqu’à aujourd’hui, on n’a plus de ses nouvelles», a confié la belle-sœur de Freeman jointe au téléphone. Elle fait savoir que l’ami de Freeman dit ne rien savoir de ce qui lui est arrivé.

Pensant qu’il pourrait s’agir d’une interpellation de la police, la famille a fait des recherches sans succès dans les commissariats. «On ne sait pas si c’est la police. Nous sommes allés au commissariat du Pk 10 et nous sommes allés à la brigade criminelle aussi à Agblangandan. Ils ont dit qu’ils n’ont pas un cas comme ça», informe la famille.