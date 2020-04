Deuil en Côte d’Ivoire : la célèbre chorégraphe ivoirienne Marie-Rose Guiraud est décédéé

Alerte à la bombe ! Sensuelle à souhait, l’incendiaire blondie girl a dévoilé son corps de déesse dans un maillot de bain jaune solaire dans un cadre paradisiaque.

Que voyez-vous au loin ? Une sirène posée sur un rocher ! Non, vous ne rêvez pas. À chacun de ses nouveaux posts, Clara Morgane offre une invitation où tout n’est que charme, sensualité et évasion. Même lorsque la pétillante blondie girl affiche ses atouts dans une combi-short totalement déboutonnée pendant un shooting au bord de sa piscine, le charme opère.

Afin de remonter le moral et de redonner le sourire à ses followers, la sublime Marseillaise ne cesse de sortir le grand jeu. Très active sur son compte Instagram, la jeune femme de 39 ans se découvre un peu plus histoire de faire grimper les températures sur la Toile.

Tantôt en body noir au ravissant décolleté, tantôt dans un corset orné de strass argentés, Clara Morgane confirme son statut de sex symbol. Et à force d’enchaîner les shootings sensuels, l’ancienne actrice de charme rêve d’évasion et de plages de sable fin à perte de vue.

Dès lors, Clara Morgane se montre nostalgique et replonge dans ses souvenirs de vacances dans les îles Maurice. Après avoir joué les James Bond girl sortant de l’eau dans un bikini doré échancré, l’ancienne participante de l’émission Danse avec les Stars a dévoilé son corps de naïade dans un maillot de bain jaune solaire toujours aussi sexy.

La tension artérielle de ses admirateurs risque de s’envoler ! Une fois de plus, Clara Morgane a su trouver la tenue idéale pour faire tout son petit (ou plutôt grand) effet. Pas de longue robe satinée ultra-fendue ou de body orné de strass mais une tenue des plus estivales.

Avant de faire ses premiers pas de danse au bras de son partenaire Maxime Dereymez sur le parquet du Studio 217, la sublime blonde s’était octroyée une pause ensoleillée dans l’ouest de l’océan Indien en septembre dernier.

Dans un cadre exotique, digne d’une carte postale, la businesswoman a profité comme il se doit des plages de sable blanc et de l’eau turquoise entourée d’une nature luxuriante. Un décor paradisiaque idéal pour improviser une petite séance de photos en maillot de bain. Telle la petite sirène, posée sur son rocher, Clara Morgane affiche son corps de rêve dont les courbes parfaites sont soulignées par un swimwear moulant.

Aucun de ses atouts ne passe donc à la trappe. De son dos nu cambré au ravissant décolleté dévoilant avec subtilité les courbes de sa poitrine, elle est juste irrésistible en tout point de vue. D’un jaune solaire ce une-pièce met ainsi en valeur la peau dorée de son bronzage et sa longue chevelure blonde ondulée.

Un énième post muy caliente qui a très vite connu un succès fou. Entre compliments et odes à la beauté pour celle qui anime tous leurs fantasmes, les Internautes ont une fois de plus rivalisé de mots tendres et de créativité pour s’attirer les faveurs de la belle. «Tu es somptueuse», «Une magnifique sirène», «Tellement belle Clara», tandis que pour d’autres les mots manquent «Ben que dire…». Tout simplement ensorcelante !

