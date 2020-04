Deuil en Côte d’Ivoire : un autre artiste-chanteur a rangé définitivement le micro

La show girl a encore frappé. Pour monter sur la scène de son Cabaret, la blondie girl a joué de ses charmes en dévoilant ses courbes sous un ensemble de lingerie sexy et scintillant.

Bienvenue dans son cabaret. Un endroit où tout n’est que charme, strass et volupté. Ancienne actrice érotique, animatrice et mannequin, il ne manquait plus qu’une activité pour que le CV de la belle blondie girl ne soit complet. Depuis maintenant deux ans, Clara Morgane joue les meneuses de revue pour son spectacle burlesque.

Dès lors, la jeune femme de 39 ans enchaîne les tenues de scène toutes plus pailletées et rétro les unes que les autres. Si dans un numéro, elle se transforme en femme fatale dans une longue robe rouge satinée ultra-fendue, elle se métamorphose par la suite en danseuse glamour simplement vêtue d’un body à strass à demi caché sous une jupe en mousseline transparente.

À chacune de ses apparitions sur scène, l’ancienne participante de l’émission Danse avec les Stars joue de ses charmes et de sa grâce pour en mettre plein la vue. Et pour que la magie opère, Clara Morgane sait trouver les tenues fidèle à son style glamour. Cette fois-ci pas de costume d’homme moulant mais un ensemble de lingerie sexy et rétro à souhait en corset et cache-tétons.

Clara Morgane sensuelle et divine sur scène

Une vraie pin’up ! Quand la belle ne joue pas les sirènes en bikini sur la plage, elle n’en reste pas moins ensorcelante sur la scène de son Cabaret. En plus d’envoûter les spectateurs avec sa douce voix, Clara Morgane a plus d’un tour dans son sac pour totalement les subjuguer.

En meneuse de revue qui se respecte, elle a enfilé son plus beau un serre-taille orné de strass sur tout le devant et totalement transparent sur les côtés pour mieux dévoiler sa taille fine. Un haut de lingerie assorti à un tanga très échancré entièrement serti de sequins étincelants sous les feux des projecteurs.

Un dessous très sexy porté au-dessus de ses collants en résille noir dessinant à la perfection la courbe de ses incroyables gambettes. Et pour que l’effet burlesque et un brin érotique soit parfait, Clara Morgane a pris le soin de cacher avec sensualité ses seins dénudés avec des nipples brillants assortis à son corset.

Son carré blond légèrement ondulé et ses yeux de biche recouverts de paillettes argentés, elle est prête à faire le show. Et sur son compte Instagram, ses admirateurs sont au premier rang pour assister à ce spectacle d’exception.

Pour saluer la prestation sensuelle de la meneuse de revue à l’origine de tous leurs fantasmes, les Internautes font preuve d’originalité et de créativité pour faire part de leur admirations : «Divine», «Ravissante comme toujours», «Sublime meneuse de revue», «Trop belle !» Cela ne fait aucun doute, Clara Morgane n’a absolument rien à envier aux danseuses du Crazy Horse !