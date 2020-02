Deux ans après la mort de Johnny : Laeticia Hallyday, sous le coup de l’émotion (photo)

Laeticia Hallyday a rendu hommage à Johnny dans sa story Instagram. Elle a ainsi publié un doux moment de communion avec ses filles Jade et Joy !

Laeticia Hallyday est aujourd’hui une femme comblée. Elle est entourée de ses meilleurs amis et de ses filles Jade et Joy. Mais elle est aussi amoureuse ! En effet, cette dernière vit une belle idylle avec Pascal Balland, un restaurateur parisien. Mais malgré son bonheur, la jolie blonde ne peut oublier Johnny. Le Taulier semble être gravé dans son coeur.

Et oui, la veuve du rockeur ne cesse de lui adresser tout son amour et ses pensées. Pour rappel, Johnny s’est éteint le 5 décembre 2017 d’un cancer du poumon qui s’est généralisé. Sa mort a boulversé les français, mais aussi sa propre famille ! Au point de briser des liens très intimes ! Mais le temps passe … Et Laeticia Hallyday semble très nostalgique.

Elle a donc partagé un moment de communion avec Jade et Joy sur Instagram. La photo n’est pas nouvelle ! Elle date du 15 juin 2019, le jour de l’anniversaire de son ex-mari. Et pour cause ! Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy avaient alors inauguré l’esplanade Johnny Hallyday. L’endroit est donc en face du Zénith de Toulouse. Mais ce jour est très symbolique ! Car la veuve avait donc décidé de partagé ce moment avec des milliers de fans.

C’est donc sous l’émotion que Laeticia Hallyday a partagé cette photo dans sa story. On y voit la maman, avec ses longs cheveux blonds lâchés, et portant un bel ensemble bleu. Elle enlace alors ses filles Jade et Joy, toutes deux vêtues de vestes en jean. La tristesse est à son comble ! Le tout accompagné d’une chanson triste : «Je te promets». Une chose est sûre, les fans sont heureux que le souvenir du rockeur brille toujours !