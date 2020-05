Deux confrères, deux visions  

Patrice Talon a promis en 2016 : «La démocratie pour tous». Avec les communales du 17 mai 2020, a-t-il honoré cette fois-ci cette promesse après les législatives. Calamiteuses de 2019 ? Analyse dans l’exercice de l’éditorial du jour où la Rupture’’ a davantage le vent dans le voile contre la radieuse démocratie béninoise amorcée en 1990.

Avec le scrutin des communales, Patrice Talon a réussi une nouvelle fois encore à déconstruire la démocratie du Bénin. En effet, après les législatives exclusives du 28 avril 2019, nous voici toujours dans une autocratie fermée.

En effet, en 2016 quand Patrice Talon prenait les rênes du pouvoir, le Bénin était encore dans la catégorie supérieure en 2016. Mais depuis quatre ans, la dégradation de la démocratie s’est s’accélérée. Et son antienne et sa ritournelle : «Démocratie pour tous et mieux-être pour le peuple» paraissent bien éloignées et en bonne partie non tenues.

Mieux, après les législatives exclusives de 2019, les communales constituent une nouvelle niche dans la «Rupture». Conséquence, démocratie béninoise est toujours dans un doute existentiel quatre ans après la douce alternance de 2016.

En 2019, malgré 73% de boycott donc très loin des 50 % d’appuis, le pouvoir du ‘’Bénin révélé’’ a réussi à utiliser astucieusement les ressorts d’une autocratie fermée pour faire main basse sur 83 députés. Même scénario pour les communales avec cette fois-ci une vue en plein écran sur les 77 maires.

Par le biais des législatives et des communales, le «Bénin révélé» avec ses mécanismes, son arithmétique, ses principes assimilés, a réussi à instaurer une «fumisterie politique» de moins en moins capable d’assurer l’expression du peuple et l’équilibre des pouvoirs. En quatre donc, toute la fondation démocratique béninoise s’est écroulée avec des législatives exclusives et maintenant les communales éliminatoires. Ce qui fait que la décentralisation retombe dans le panneau de l’autocratie électorale.

En quatre ans, et en attendant la présidentielle de 2021, tout est donc verrouillé. La réforme tant vantée du système partisan ne garantit plus les plus hauts standards démocratiques au Bénin. En effet, notre pays, jadis le cœur démocratique de l’Afrique ne respecte plus malheureusement les principes fondamentaux de la démocratie.

Mais par le truchement d’une réforme bancale, dite «réforme du système partisan», par des procédures éprouvées, le régime Talon a porté sur les fonts baptismaux un régime hostile à la démocratie. Il suffit de voir tout ce véritable assaut contre la démocratie béninoise.

Avec ces deux élections «cadenacées» dans le seul souci de s’assurer la majorité des parrainages à la présidentielle de 2021, on aurait tout vu. La trahison avec l’allié Sébastien Ajavon, la collusion ou la soumission de toutes les autres institutions de la République, la concentration des pouvoirs dans les mains de Patrice Talon.

Mieux, on a la réduction du paysage politique en un seul parti politique déguisé avec une faction nord (le Bloc républicain) et une autre sud (l’Union progressiste). Sans oublier les trois autres partis en appendice qui gravitent également autour de Patrice Talon. Il s’agit du PRD, de l’UDBN et des FCBE.

Aux antipodes de la démocratie, on a donc une autocratie électorale qui sème le désarroi chez les républicains et les démocrates. Il ne peut en être autrement, car cette autocratie électorale met en avant ses forces et son efficacité avec un contre-modèle à poigne. Et dans ce contexte rédhibitoire, le régime de Talon de force trouve des clients et oblige tout le reste à se courber devant lui.

Moralité pour moralité quand «La démocratie pour tous devient la dictature pour tous». Désormais les promesses électorales n’engagent pas que ceux qui y croient». Cruelle ironie du sort pour le Bénin.

Par Titus FOLLY