Deux-Sèvres : un cadavre découvert dans un mobile-home incendié

Les faits se sont déroulés dimanche 5 avril à Saint-Etienne, dans la Loire.

Un homme, âgé de 32 ans, donnait le biberon à sa fille, âgée de moins de 2 mois, lorsque cette dernière s’est mise à pleurer. Ne le supportant pas, le trentenaire a asséné deux violentes gifles à son bébé.

Lorsque l’enfant a été admis aux urgences de l’hôpital Nord, elle présentait deux gros hématomes. Les médecins ont alors signalé les faits aux autorités.

Le père de famille a été interpellé et a avoué les faits en garde à vue. Il n’a pas donné d’explications sur son geste.

Il a été jugé en comparution immédiate et a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, assortis d’une obligation de soins et d’une obligation de s’honorer de 800 euros de dommages et intérêts pour sa fille.