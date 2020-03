Développement des entreprises dans l’Uemoa : les opportunités de la Brvm aux investisseurs en 2020

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), a beaucoup d’opportunités pour les investisseurs du marché en 2020.

Les perspectives sont bonnes et heureuses pour les investisseurs et les entreprises du marché régional. Car, pour le compte de l’année 2020, plusieurs actions sont inscrites au programme de la BRVM et du DC/BR aux investisseurs du marché régional. Il s’agit de l’admission d’une PME sur le troisième compartiment ; la dynamisation du marché obligataire par la facilitation de l’accès des PME ; renforcement de la surveillance des transactions pour préserver l’intégrité du marché ; le lancement de la BRVM en ligne ; la digitalisation des opérations des transactions sur le marché primaire ; l’organisation du Road show à New York en septembre 2020 et aussi de l’organisation de la première édition des BRVM AWARDS.

Pour le compte de l’année 2020, il est prévu le lancement de BRVM TV pour la production et la diffusion d’informations sur la bourse et l’incitation des investisseurs institutionnels à l’accroissement de leur présence sur le marché ; et enfin l’adoption de code de bonne gouvernance pour les sociétés cotées.

Contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une nouvelle source de financement par le marché financier régional de l’Uemoa à travers notamment, son troisième compartiment et les investisseurs institutionnels des Etats de la sous-région, est également une action phare des responsables de la BRVM et du DC/BR.

En effet, en mi janvier 2020 dernier, lors de la présentation du bilan 2019, des perspectives de 2020 de la BRVM et du DC/BR, Dr Edoh Kossi Amenounve, le Directeur général de bourse régionale a présenté sa vision prospective sur l’évolution des marchés financiers en Afrique et dans le monde pour la décennie 2020-2030.

Selon les prévisions, il y a plusieurs axes au regard de l’évolution technologique ainsi que des enjeux du changement climatique et de la durabilité. Il s’agit entre autres «de l’approfondissement des marchés de capitaux avec l’émergence de mégas entreprises à rayonnement international, dont la capitalisation dépasse le PIB de plusieurs pays».

Autre paramètre déterminant, l’innovation au service de l’épargne par le développement d’instruments de collecte innovants touchant l’épargne où qu’elle se trouve. L’évolution de la technologie laisse entrevoir dans un avenir proche, a expliqué le DG de la BRVM, Amenounve, l’apparition et le développement accéléré de «Bourses digitales et disruptées».

Ces phénomènes se traduiront par l’utilisation massive des nouvelles technologies dans tous les métiers de la Bourse avec l’apparition de cyber traders et de cyber asset managers; l’éducation financière et boursière axée sur l’«open learning» ; et enfin, l’union des marchés de capitaux pour offrir des espaces plus intégrés et plus profonds aux investisseurs.

La BRVM entend développer des «Green bonds» intégrant les enjeux de durabilité et de changement climatique, et, des «Social Bonds» axées sur l’inclusion sociale et la RSE. Laboratoire de l’innovation et instrument d’intégration, la BRVM cherche en 2020 à renouer avec la dynamique haussière des années 2012-2016.

De plus, dans les perspectives, le nombre des entreprises de l’union qui bénéficie du programme d’excellence ELITE BRVM Lounge, sera porté à 50 en 2020 dans le but d’alimenter progressivement le troisième compartiment de la BRVM».

En effet, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), basée à Abidjan, qui a réussi à brancher la sous-région à la finance mondiale, veut poursuivre ses actions pour doper la croissance des économies. Une aubaine donc pour les investisseurs, car, la BRVM est un marché rentable.

Les chiffres clés obtenus en 2019

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) compte 46 sociétés cotées avec 54 lignes obligataires, 4 Sukuks cotés, 333314 titres échangés en moyenne journalière ; 547,35 millions FCFA transigés en moyenne journalière ; 10,30 PER moyen du marché ; 3,48% de liquidité du marché.

Par ailleurs, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est le marché financier commun au pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa): Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo, Burkina Faso et Niger. La BRVM s’est classée en tête des bourses africaines en termes de progression de son indice de toutes les valeurs cotées. Le BRVM-Composite a terminé l’année 2015 en progression de 17,77%.

Par Abdul Wahab ADO