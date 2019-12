Développement du Couffo : le forum des partenaires au développement en réflexion à Klouékanmé

La deuxième édition du forum des partenaires au développement du Couffo s’est tenue à Klouékanmè le mardi dernier en présence de plusieurs partenaires au développement. L’initiative émane de la direction départementale du plan et du développement des départements du Mono et du Couffo en collaboration avec la préfecture d’Aplahoué.

Le forum des partenaires au développement dans le département a pour but de renforcer le partenariat entre les ONG et les mairies afin que la mobilisation des ressources financières soit une réalité. Organisé autour du thème, ‘’point de mise en œuvre du PAG à fi n 2018’’ ce forum des partenaires a permis aux participants d’évaluer le niveau d’exécution des deux recommandations du forum 2018 et d’élaborer de nouvelles recommandations.

Selon le chef service planification et aménagement du territoire (C/SPAT) à la préfecture d’Aplahoué, Vital Patient Adomou, sur six communes, il n’y a que deux (02) qui ont pu mettre en œuvre la première recommandation à hauteur de 33,33%.

Dans le même temps, a souligné le C/SPAT, la communauté des communes du Couffo (CoCoC) n’a pas exécuté la deuxième recommandation. Une situation qui, dit-il, «fait que le taux d’exécution des recommandations du FOPAD 2018 est estimé à 16,66%».

Présidant la rencontre des partenaires au développement, le préfet du département du Couffo, Christophe H. Mègbédji a fustigé l’absence de suivi dans la mise en œuvre des recommandations. Il a donc de ce fait demandé aux maires de toujours partager avec leur chargé de mission leurs difficultés pour tout ce qui concerne les actions de développement.

Pour finir, Christophe Houinsou Mègbédji a rassuré les partenaires au développement de la disponibilité du régime en place à accompagner les communes.

