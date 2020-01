Diam’s : après deux ans en Arabie saoudite, l’ex rappeuse de retour en France

L’ex rappeuse Diam’s serait de retour en France après avoir passé deux ans en Arabie saoudite avec son compagnon et ses enfants.

C’est le magazine Public qui nous informe dans son dernier numéro, en kiosque ce vendredi 24 janvier 2020 que l’ancienne rappeuse vivrait désormais dans une petite maison des Yvelines, où elle mène une vie paisible loin des médias.

Diam’s avait quitté la France pour l’Arabie saoudite en 2017. Elle qui menait déjà une vie loin de la scène et des studios d’enregistrement, est partie vivre à l’étranger avec son mari Faouzi Tarkhani et ses deux enfants, sa fille aînée Maryam et son fils Abraham.

Cependant, l’ex rappeuse Elle vivrait désormais dans son ancienne maison, située dans un petit village des Yvelines de 1 400 habitants selon les informations rapportées par Public ce vendredi 24 janvier 2020.

Mais alors, pourquoi ce retour en arrière ? Tout simplement parce que l’amie de Vitaa a une nouvelle carrière en tête. La décoration intérieure. Un métier dont les perspectives d’avenir semblent plus larges en France, si l’on en croit ce récent déménagement.

Comme le rappellent nos confères de Public ce vendredi 24 janvier, Diam’s avait déjà partagé son goût pour le design avec ses abonnés.

Au mois d’avril 2019, elle a créé le compte Instagram Home by Mel, qui compte aujourd’hui plus de 13 000 abonnés. «Je partage avec vous mon amour du design et de l’architecture ainsi que mes propres projets dans ce domaine», écrivait-elle pour présenter cette page Instagram consacrée à sa nouvelle activité.

Désormais retirée de la scène médiatique, Diam’s entend mener une vie faite de plaisirs simples, avec les siens. Nul doute que pour décorer son petit nid douillet, l’ex-rappeuse mettra du cœur à l’ouvrage.