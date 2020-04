Diddy de retour en Afrique pour un grand concert d’artistes

Le rappeur et magnat américain, Sean Combs alias «P-Diddy» avait promis de venir en Afrique pour un concert écrasant.

Dans une conversation vidéo en direct sur Instagram avec la chanteuse nigériane, Tiwa Savage, Diddy a déclaré qu’il prévoyait que le concert se produise plus tôt après la fin de la pandémie de coronavirus.

Il a également déclaré qu’il amènerait de nombreux artistes d’Amérique à collaborer avec des artistes africains pour se produire et répandre l’amour.

Diddy was Live on IG with Tiwa Savage moments ago where he said he'll love to organise a concert in Africa and bring American, Nigerian & African musicians to perform together & spread love.#protectthefrontline

