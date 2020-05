Didier Drogba élu meilleur attaquant de Ligue 1 des 20 dernières années

Didier Drogba, l’ancien attaquant vedette de Chelsea, a été élu meilleur attaquant de Ligue 1 au cours des 20 dernières années par les fans battant ainsi Zlatan Ibrahimovic, qui est parti les mains vides.

L’ancien meilleur buteur Didier Drogba a été nommé meilleur attaquant de Ligue 1 au cours des 20 dernières années lors d’un vote de fans. L’international ivoirien, désormais âgé de 42 ans, a prévalu en finale contre l’ancienne star du PSG Zlatan Ibrahimovic.

Après une finale très serrée contre @Ibra_official, le verdict est tombé ! 💥 🏆 Les fans ont élu @didierdrogba 🇨🇮 comme étant le meilleur attaquant de @Ligue1Conforama des 20 dernières années ! 🙌 pic.twitter.com/P1XOB7tf1i — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 9, 2020

Lors de l’élection organisée par la Ligue d’élite française, les meilleurs attaquants des années 2000 se sont affrontés contre les meilleurs buteurs après 2010. Drogba s’est imposé contre l’ancien attaquant lyonnais Karim Benzema et l’ancien professionnel du PSG Pauleta.

Ibrahimovic a remporté les duels contre Kylian Mbappe et le buteur record du PSG Edinson Cavani en route vers la finale. La star du Brésil et du PSG, Neymar, en revanche, a été éliminé au premier tour contre l’ancien Parisien Hatem Ben Arfa. Drogba, qui a mis fin à sa carrière active en 2018, est apparu en Ligue 1 pour EA Guingamp et l’Olympique de Marseille. Son temps le plus réussi a été en Premier League à Chelsea.

Après l’annonce, Didier a aussitôt réagit en félicitant les fans pour cette nouvelle victoire et leur confiance indélébile.

«Bravo vous avez gagné ! Vous avez été élu meilleur attaquant des 20 dernières années de Ligue 1 Conforama par les fans ! Waaaw quelle reconnaissance de la part des fans, merci de m’avoir permît de vivre ces émotions indélébiles»

Bravo vous avez gagné ! Vous avez été élu meilleur attaquant des 20 dernières années de Ligue 1 Conforama par les fans ! 👏

Waaaw quelle reconnaissance de la part des fans, merci @EAGuingamp @OM_Officiel de m’avoir permît de vivre ces émotions indélébiles pic.twitter.com/0PBj3sajrU — Didier Drogba (@didierdrogba) May 9, 2020