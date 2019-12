En Guinée-Conakry, on parle d’une éventuelle posture messianique contemporaine avec le 3ème mandat de Alpha Condé. Face à une telle perspective, deux anciens chefs d’Etat africains au prénom et nom messianismes politiques (Dieudonné et Goodluck), étaient en mission dans ce pays. Quel a été le message de Jonathan Goodluck et de Nicéphore Dieudonné Soglo en terrain miné ? Analyse dans l’exercice de l’éditorial du jour.

Un 3ème mandat pour Alpha Condé ? La liste n’est pas exhaustive. Avant lui, Dénis Sassou-Nguesso du Congo/Brazzaville, Paul Kagamé du Rwanda, Pierre Nkurunziza du Burundi… ont permis aux analystes les plus avertis de constater le plus fréquemment, le glissement de certains régimes africains vers la monarchie.

Rappelons quelques chiffres. En Afrique, 35 pays ont limité les mandats, 12 n’ont aucune limitation, six ont aboli la limitation et deux ont modifié la limitation. La question d’actualité est de savoir si après la mission de ces deux présidents, Alpha Condé. va abdiquer. Oui et non ?

Oui, car il peut avoir été sensible au pedigree des deux émissaires spéciaux de la mission conjointe dépêchée en Guinée sur l’initiative de National democratic institute (NDI) en collaboration avec la Fondation Kofi Annan dans le cadre des législatives de 2020 dans ce pays. Il s’agit de Jonathan Goodluck et de Nicéphore Dieudonné Soglo. Au-delà de la symbolique, ce sont des personnalités dont les noms ont une certaine résonnance.

Oui, il peut avoir été sensible à leur message qui apparait sans ambiguïté et qui appelle à observer les prescriptions constitutionnelles et que les élections à venir soient transparentes, démocratiques et qu’il n’y ait pas de manipulations des textes.

Et sans ambages, Nicéphore Soglo, lors de ces interventions sur les deux chaines internationales (RFI, hier 17 décembre 2019 et le lundi 16 décembre 2019 sur BBC), s’est prononcé sur leur mission qui a pris fin depuis vendredi 14 dernier. Sur BBC surtout, il a laissé à la postérité que : “Il ne faut pas attendre qu’il y ait des génocides pour intervenir en Guinée”. La fixation sur cette image ne doit être un simple fait de hasard.

Mais au terme de cette mission, ont-ils pu convaincre Alpha Condé de renoncer à son projet ? Question banale, réponse difficile? Nicéphore Soglo et Jonathan Goodluck peuvent se dire «Mission accomplie», d’autant plus qu’ils ont rassemblé toutes leurs forces pour le triomphe de la vérité.

Cependant, dans la posture actuelle du président guinéen veut-il accepter les vertus inculquées et se débarrasser de ses défauts ? Il faut croiser les doigts.

En effet, à New York, lors du dernier sommet de l’ONU, il a appelé le 23 septembre 2019, ses compatriotes à se préparer pour un référendum et à des élections législatives. Alpha Condé a donc accrédité encore plus cette thèse de 3ème mandat. Et ce pas de trop a déjà fait 20 morts.

Mais la crainte de voir Alpha Condé parvenir à son projet est là. En effet, le président guinéen est un véritable encaisseur. Et quand on est dans cette dynamique, l’abus de pouvoir devient une passion. Dès lors, les dérives de manière structurelle, se fondent à utiliser les forces négatives inhérentes à l’être humain pour produire les résultats escomptés.

En d’autres termes, à l’heure actuelle, exiger de Alpha Condé un modèle éthico-politique de démocratie, est une sinécure. La force de la tragédie est déjà là. Ce n’est plus un élément non dérivé, mais constitutif.

La question ne se résout donc pas à une énumération des critères de lois, dérivés du principe de légalité. Cependant, Nicéphore Dieudonné Soglo et à Jonathan Goodluck doivent avoir la satisfaction du devoir accompli.

Par Titus FOLLY