Diffusion des vidéos pornographiques des élèves : le gouvernement condamne et annonce des sanctions

Certains membres du gouvernement ont rencontré ce jeudi 2 avril 2020 à Cotonou les promoteurs des établissements dans lesquels des élèves se sont illustrés par des comportements déviants en publiant des vidéos pornographiques sur la toile.

Cette rencontre a pour objectif principal de situer les responsabilités des un et des autres dans cette affaire afin que les acteurs et co-auteurs de la diffusion des vidéos pornographiques puissent répondre de leurs actes.

Au cours de cette rencontre, qui déroulée au ministère de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, les ministres Mahougnon Kakpo, Véronique T. Mewanou et Eléonore Y. Ladekan ont condamné l’acte de ces élèves.

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle Mahougnon Kakpo très choqué a annoncé des sanctions sévères contre ces élèves qui, en salle de classes qui se sont livrés à des actes sexuels, ceux qui détenaient des stupéfiants et même les auteurs des séquences filmées montées et diffusées. Ils seront punis conformément à la loi en vigueur en République du Bénin.

Selon la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifode Mewanou, ces vidéos sont «traumatisantes et choquantes» et il urge donc d’envisager des «percutantes adaptées à notre contexte socioculturel et qui respectent les normes de notre société» pour éviter la catastrophe.

Car, si rien n’est fait souligne t-elle, «demain nous nous réveillerons trop tard parce que ce sera le futur de notre Nation qui est déjà à genoux».

S’exprimant dans le même contexte que sa collègue, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan trouve que ces genres de comportements déviants qui deviennent très fréquents dans les établissements au Bénin et qu’il faut vite boucher les trous de la vanne de la déviance dans ces lieux de savoir.

Ce mardi 31 mars 2020, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonou a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire.

Rappelons que les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des apprenants des collèges «Clé de la Réussite» et du Complexe scolaire protestant (CSP) en salle de classe se livrant à des scènes de fellation, de baisers, de caresses des fesses et seins. Certains élèves sont aperçus avec des stupéfiants.