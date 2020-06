Diplomatie béninoise : Valentin Djenontin réagit sur le renvoie des diplomates

Au détour d’une émission spéciale sur la télévision nationale, ce dimanche 31 mai 2020, le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et le Directeur de la communication à la Présidence du Bénin, Léandre Houngbédji ont apporté des précisons de taille sur la réouverture des lieux de culte sur toute l’étendue du territoire national.

La réouverture des lieux de culte sera effective à compter de ce mardi 02 juin 2020, après plus de deux mois de fermeture, dans le cadre de la stratégie de riposte mise en place par l’exécutif pour freiner la propagation du Covid-19. Au lendemain de cette décision très saluée tant par les responsables religieux que les fidèles, des doutes subsistent, puisque que, dans le même conseil des ministres, le Gouvernement a maintenu l’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes.

Mais cet équivoque est désormais levé par le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et le Directeur de la communication à Présidence du Bénin, Léandre Houngbédji. D’après les explications de ces derniers, les lieux de culte ne sont pas concernés par cette mesure. Ils ont souligné que le Bénin n’est pas dans la logique de limiter la capacité des lieux de culte. «Plus loin, dans le compte rendu du conseil des ministres, on a parlé du maintien de l’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. Ce n’est pas la même chose ici. Dans les lieux de culte, il n’y a pas de limitation parce qu’on comprend très bien leur importance », a indiqué Léandre Houngbédji.

Cependant, les responsables religieux et les fidèles sont priés d’observer rigoureusement les mesures préventives prescrites par les autorités à savoir le port obligatoire de masques, le lavage des mains ainsi que la distance de sécurité sanitaire entre les fidèles.

Ils ont également souligné que la désinfection des lieux et l’espacement des célébrations sont, entre autres, les propositions provenant des responsables religieux. Concernant la désinfection des lieux de culte, le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a fait savoir que des instructions ont été données aux médecins coordonnateurs de toutes les zones sanitaires à l’effet d’accompagner les responsables religieux dans l’apprentissage de la préparation des solutions de décontamination.

Pour finir, les populations sont invitées à respecter les mesures barrières en vue d’accompagner les efforts du Gouvernement dans l’éradication de ce mal.