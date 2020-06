Diplomatie : le 1er août 2020, il ne restera que 10 ambassades et consulats généraux du Bénin dans le monde

De nouvelles réformes s’imposent au sein de la diplomatie béninoise. Ces réformes sont relatives à la réduction des ambassades du près d’autres pays dans le monde.

Fermeture de 17 ambassades et consulats du Bénin au plus tard le 31 juillet 2020 dans le monde. Ainsi se résume les propos du ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

En Afrique, il ne restera que l’ambassade d’Abuja, au Nigeria et celle de Rabat, au Maroc. Sur le continent américain, seuls les USA et le Brésil abriteront les représentations diplomatiques du Bénin.

La Chine, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis garderont leurs ambassades. En Europe, le Bénin sera représenté diplomatiquement à Paris (France), au Saint Siège (Rome en Italie) et à Moscou(Russie).

À cet effet, le ministre déclare :

«Nous serons présents sur tous les continents. Nous aurons des ambassadeurs non-résidents, qui, à partir de Cotonou, avec les moyens, opéreront et seront accrédités auprès de certains pays. C’est une modernisation de l’outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés et sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces»