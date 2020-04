Dj Arafat : 8 mois après sa mort, sa servante fait d’énormes confidences sur lui

Dans un entretien vidéo réalisée avec Yves Roland Jay Jay, chargé de communication de Feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, la dénommée Olivette Anouma qui fut la gouvernante du Daishikan pendant plus d’une dizaine d’années, a fait plusieurs confidences.

Près de 8 mois après la brusque disparition de son patron, la jeune dame n’arrive toujours pas à digérer ce terrible malheur. «Quand j’ai été informée de sa mort, je me suis évanouie. Je n’arrivais pas à croire. J’étais choquée», a-t-elle soutenu avant d’ajouter:

«Aujourd’hui, je me sens seule. Il me manque. Il avait l’habitude de me taquiner, de me fait rire. Souvent je prends mon téléphone, je regarde les messages qu’il m’a envoyés, j’écoute les notes vocales et puis je pleure. C’était quelqu’un de fou… Quand il arrive à la maison, il se met à crier… Olivette tu es où? Sers moi à manger…J’ai faim, et c’est tout ça qui me manque», s’est-elle rappelée.

Olivette a fait savoir qu’elle se sent complètement abandonnée de tous les proches de son défunt patron. «Tous les amis de Dj Arafat m’ont abandonnée alors qu’avant, c’est par moi qu’eux tous passaient pour le voir. Aujourd’hui, tout le monde m’a laissée. Je suis seule…», a-t-elle affirmé.

A en croire Yves Roland Jay Jay, Dj Arafat avait totalement confiance en cette dernière à qui il confiait par moment de fortes sommes d’argent pour garder.

Depuis le décès de Dj Arafat, les choses ne sont plus comme avant pour certains de ses proches ex collaborateurs. Récemment, l’on a appris que le jeune Dje Bi Tizié Ange Pacôme alias «Patte de Jaguar», un des anciens danseurs du boss de la Yorogang, a été épinglé par la police alors que lui et sa bande se préparaient à cambrioler un domicile dans la commune de Cocody