DJ Arafat : l’émouvant message de sa sœur à ses parents

Très déçue du comportement de sa mère Tina Glamour, alors qu’elle était gravement malade, la sœur de l’artiste ivoirien, feu DJ Arafat, Carla Keke, plus connue sous le nom de Bb Carla a laissé un message poignant sur les réseaux sociaux, ce samedi 1er Août 2020.

Dans les images qui ont fait le tour du monde, on voyait Bb Carla, la sœur de DJ Arafat, malade avec une grosse plaie au pied. Cette situation a suscité la colère des internautes qui ont critiqué sévèrement sa mère sur les réseaux sociaux. D’après les informations que nous avons reçues, c’est Badro Escobar, un des meilleurs amis DJ Arafat qui a pris en charge les soins de la sœur cadette de son défunt compagnon. Comme on pouvait s’y attendre, cet acte de générosité a réjoui le cœur des fans de l’artiste.

Cependant, ce samedi 1 août 2020, Bb Carla a adressé un message émouvant à ses parents. Un message qui fait froid dans le dos. Il urge que les parents prennent la mesure de la situation afin d’éviter le pire.

Voici ci-dessous l’intégralité de son message.

«Bonsoir à toutes et a tous, je ne suis pas loin de la mort, mais sachez une chose, j’aime ma maman malgré son comportement, elle reste ma mère. Oui, je reconnais que je n’ai pas grandi comme mes autres amis, mais pas grave, je peux pas tout dire ici. Mais sachez que si j’aime ma mère, c’est que j’aime mon père, mais papa et maman vous me rejetez aujourd’hui parce que je suis malade. Je reconnais que je ne suis pas bonne comme enfant, mais que dieu accepte mon âme comme mon grand frère, je sais que c’est ma place auprès de lui. Maman Tina, je m’adresse à toi, tu veux m’enterrer là, tu seras à l’aise, t’inquiète pas, tu le seras. Je le sens, là toi et papa vous serez à l’aise dans votre vie, merci, c’est mon dernier message que vous aurez de moi, que dieu vous bénisse !»