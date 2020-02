Dj Arafat : Rufy révéle les projets de son défunt boss pour cette année 2020

L’ex-danseur de Dj Arafat, Rufy, a dévoilé les projets de son défunt mentor pour cette année 2020.

En 2003, un jeune homme âgé de 17 ans du nom de Ange Didier Houon alias Dj Arafat, déniché par son tout premier producteur, Roland le Binguiste, dans un des espaces de loisirs de la célèbre rue princesse de Yopougon, dévoile son tout premier single intitulé «Hommage à Jonathan». Une chanson qui a très vite été adoptée par les mélomanes de la musique ivoirienne, et son auteur, lui, ne quittera plus la scène musicale.

S’en suivra une brillante et prestigieuse carrière musicale pour ce jeune homme qui, durant près de 16 ans, va marquer l’histoire de la musique ivoirienne au point même d’être appelé le «roi du couper décaler».

Dj Arafat est certes décédé le 12 août 2019 à la suite d’un grave accident de moto, mais son image reste intacte dans la mémoire de ses millions de fans et certains de ses ex collaborateurs dont son ex danseur Rufy qui supporte difficilement la brusque disparition de son mentor. Expatrié en France juste après la mort de Dj Arafat, le jeune Rufy a révélé les projets de son défunt boss pour cette année 2020.

«Dj Arafat voulait arrêter la musique en 2020»

«Dj Arafat m’a fait venir un jour chez lui. Et dans tout son sérieux, il m’a dit: Eh petit, cherche à faire autre chose que la danse parce que dans peu de temps, je ne vais plus chanter. Je vais me consacrer à d’autres activités…», a confié le virevoltant danseur de Dj Arafat à Actupeople.

Avant d’ajouter: «il voulait servir Dieu. ça, il nous le répétait tout le temps. Dans un deuxième temps, il voulait s’investir dans les affaires, surtout la vente de voitures…On s’apprêtait pour une tournée aux Etats-Unis avant le mois de décembre. Les démarches pour ce voyage étaient en cours… En décembre, son mariage était prévu. Après cela, 2020 allait sonner l’année de son retrait de la scène musicale. Et ce, pour servir Dieu et vendre des voitures…».

Ainsi donc, Dj Arafat avait prévu de mettre fin à sa carrière musicale cette année 2020, mais mille fois hélas, Dieu en a décidé autrement.