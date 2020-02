Dj Arafat : sa mère Tina Glamour toujours troublée par sa mort tragique

La mère Houon Ange Didier (alias Arafat Dj) a encore du mal à avaler cette pilule amère qu’est la mort du Daïshikan, son fils. Le décès brutale de Ararat Dj est très douloureux et difficile à oublier pour sa génitrice Tina Glamour.

lors d’un entretien sur la Chaine Ivoire TV, rapporté par le site Abidjanshow.com, la mère du père de la chine, a declare que les tristes instants passés au domicile de son fils lors des obsèques défilent sur ses yeux comme si c’était hier.

«Certains proches d’Arafat Dj n’ont pas eu du respect pour lui et ne l’ont pas véritablement aimé. Lors des obsèques d’Arafat Dj, ils rentraient et sortaient de sa chambre comme dans un marché. Ils allaient jusqu’à se laver dans les toilettes de mon fils. Cela, n’ayant aucun respect pour le défunt», affirmé Tina Glamour avant d’ajouter :

«Après son décès, Arafat Dj venait pleurer dans mes oreilles, me disant : “maman, ce n’est pas ce que je voulais qu’ils fassent. Je me suis plaint et j’ai fait ce que je pouvais pour stopper ce désordre”».