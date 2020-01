Dj Arafat : voici comment sa femme Carmen Sama et sa mère Tina Glamour lui rendent hommage

A quelques heures de la fin d’année 2019, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, et la veuve Carmen Sama se sont rencontrées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a plus aucun nuage entre ces deux femmes.

Aux premières heures de la mort de Dj Arafat, des rumeurs avaient fait état d’une vive tension entre la mère du defunt, Tina Glamour, et la veuve Carmen Sama. Même si ces rumeurs ont été démenties par des proches de la famille Houon, force est de reconnaître que les relations entre ces deux femmes n’étaient pas au beau fixe d’autant plus que Tina Glamour, dans l’une de ses fracassantes sorties sur les réseaux sociaux, s’en était prise à la dulcinée de son fils.

«Demandez à la femme de mon fils pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l’appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant. Tu dois me vénérer et laver mes habits», avait soutenu Tina Glamour avant d’ajouter :

«Tu dois me respecter. Pour que Rafna fasse au moins trois jours dans ma main, c’est impossible. Tu exposes l’enfant sur les réseaux. Je ne vais pas discuter avec toi mais ne me manque pas de respect». Des propos auxquels Carmen Sama n’a jamais répondu.

Quelques mois après cette sortie, les choses se sont bien arrangées entre Tina Glamour et la belle Carmen Sama, comme le témoigne une vidéo publiée sur la toile, et dans laquelle l’on aperçoit les deux dames, toutes heureuses, en train de danser au rythme de la chanson «Dosabado» de Dj Arafat. Cette vidéo qui s’est répandue sur la toile, suscite de nombreux commentaires.

«Ça fait vraiment plaisir de voir cela en cette fin d’année. Elles portent le même homme dans leurs cœurs. Donc c’est simple de mettre de l’eau dans le vin pour l’apaisement au sein de leur famille ! Pourvu que ça dure ! Et la Chine doit aussi donner l’exemple en laissant tomber les querelles avec certains artistes», a commenté un internaute.