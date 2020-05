DMX veut une bataille Instagram avec JAY-Z dans Verzuz

Le vétéran rappeur américain, DMX veut continuer ses combats avec JAY-Z avec un affrontement dans la série Verzuz en cours composée par les producteurs de musique Swizz Beatz et Timbaland.

Lors d’une apparition sur le podcast Drink Champs, NORE a parlé à X de sa participation au populaire phénomène Instagram Live. Interrogé sur un adversaire potentiel, le vétéran des Ruff Ryders a choisi Jay-Z.

La rivalité entre JAY-Z et DMX remonte aux années 90 lorsque les célèbres MC se sont battus à au moins deux reprises.

Swizz et Timbaland ont pu réaliser des affrontements impressionnants pour Verzuz, mettant en scène des batailles telles que RZA contre DJ Premier et Babyface contre Teddy Riley, et en ont préparé un pour les chanteurs de soul Erykah Badu et Jill Scott le vendredi 9 mai.

Voyons voir si un DMX vs Jay Z se produit… sur qui est votre argent ?