«Donne lui l’argent» de Dj Léo qui fait polémique : le pugilat musical avec Suspect 95 s’annonce imminent

Depuis la sortie du new single «Donne lui l’argent» de l’artiste ivoirien Dj Léo, la gent masculine particulièrement celle ivoirienne est remontée contre les paroles de ce tube qui cartonne en ce moment.

Le pur produit de Dj Léo lancé ce mois de février, bien qu’il soit apprécié par la majorité des femmes, il est critiqué par les hommes à cause des paroles qui selon eux, incitent la femme à la facilité et l’encourage a la prostitution.

«Tu sors avec enfants des gens, donne lui l’argent

Tu sors avec enfants des gens, donne lui l’argent

Les parents ont mis leurs jolies filles au monde

Ils l’on blanchit, nourrit, elle a grandi

C’est elle tu as vu et plus tu es djawouli (excité)

Tu dis tu es fan, tu la veux à tout prix

Dans les débuts, c’était les cadeaux

Mais maintenant tu es devenu avare

Regarde ses cheveux comme c’est mélangé

Sa pommade y’a longtemps c’est fini

Son potable n’est plus à la mode

Tout le quartier connait ses habits par cœur

Y’a des garçons qui sont très méchants

Même dans….

Ma chérie, il faut pas le laisser il faut l’encaisser

Tu as trop souffert il doit donner ton argent

S’il y ‘en a pas, elle doit te comprendre

Mais s’il y’en a faut même pas hésiter

Si tu peux, téléphone mèche il faut donner

Si tu peux, donne-lui son magasin

Si tu peux, offre-lui une voiture

Maintenant si tu es fâché, achète sa villa ooo

Faut donner, faut donner, faut donner

Faut donner, faut donner

Tu n’as pas acheté ooo

Faut donner, faut donner, faut donner

Faut donner, faut donner».

Voici un peu des paroles de la chanson de Dj Leo qui «enragent» les hommes. Chacun prend position. Les réactions viennent tout azimut. Ceux qui sont d’accord et ceux qui ne le sont pas.

Cependant, l’artiste a quand même reçu un soutien de taille qui a enflammé la toile. C’est celui de d’Emma Lohoues. Dans l’un de ses snaps, elle a soutenu l’artiste avec des propos lourds de sens. «Le son ne plaît pas aux garçons mais plaît aux hommes», a t’elle dit.

Une réaction de Lohoues qui n’a pas laissé indifférent le rappeur ivoirien Suspect 95. Connu pour admonester les femmes, Suspect compte bien sortir la risposte de «Donne lui l’argent» de Dj Leo qui serait d’ailleurs en cuisine. Il l’intitule «Enfant des gens» qui sera disponible ce jeudi 6 Février 2020. Quelle tournure prendra ce pugilat musical ? Wait and see!!!