Donnie Wahlberg laisse un gros pourboire à une serveuse pour le Nouvel An

Donnie Wahlberg a décidé de créer le «2020 Tip Challenge», qui consiste à laisser de gros pourboires à des serveurs et serveuses. L’acteur s’est rendu dans un restaurant IHOP de St.

Charles, dans l’Illinois, et a donc laissé à l’employée un pourboire de… 2020 dollars ! La femme du chanteur des New Kids On The Block, Jenny McCarthy, a posté une photo de la note du couple.

«Donnie Wahlberg commence 2020 comme l’être génial qu’il est», a-t-elle écrit en légende. Espérons que d’autres célébrités seront inspirées par la générosité du couple et participeront au défi !