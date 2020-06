Drame :2 morts dans un accident à Cotonou

En cette matinée du mardi 23 juin, s’est produit un accident au carrefour Toyota. Le drame a coûté la vie à deux personnes laissant derrière lui des dégâts matériaux.

2 morts et plusieurs blessés graves. Ainsi se présente le bilan de l’accident qui a eu lieu au carrefour Toyota de Cotonou.

L’accident est causé par un camion qui depuis sa descente du passage supérieur de Houéyiho a perdu le contrôle. Cause, son système de freinage est défectueux. Il a ainsi heurté plusieurs motocyclistes et passagers entraînant deux décès et plusieurs blessés. Les victimes sont conduits au centre d’urgence actuellement.