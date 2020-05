Drame : une voiture tue un homme ivre amoureux alors qu’il faisait un appel vidéo avec sa petite amie (photos)

Àgé de 43 ans, un homme a été abattu, après avoir refusé l’accès du magasin qu’il surveillait à une mère et sa fille. Car l’enfant ne portait pas de masque de protection, obligatoire pour aller faire ses courses dans le Michigan aux Etats-Unis.

D’après Ouest France, le refus du vigile C. M., agent de sécurité, de laisser entrer la mère et son enfant pour défaut de port de masque a mis la mère S. T., âgée de 45 ans, dans une colère folle. Cette dernière aurait insulté le vigile et lui aurait craché dessus, avant de partir.

Quelques minutes plus tard, elle serait revenue accompagnée de son mari et de son fils dans le magasin pour tuer par balles l’agent de sécurité. Transporté à l’hôpital, C. M., marié et papa de 6 enfants, a succombé à ses blessures.

Seule la mère a été arrêtée, les deux hommes sont toujours activement recherchés. Ils sont tous les trois accusés de meurtre avec préméditation de C. M. Quant à fille, à l’origine de l’altercation, elle n’a pas été inculpée. C’est dire que le port du masque est loin de faire l’unanimité aux États-Unis.