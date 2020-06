Droit constitutionnel : que doit comprendre le peuple béninois ?

Le Bénin classé parmi les bons élèves de la démocratie est à l’épreuve depuis avril 2016. Avec l’avènement du régime du «Nouveau départ» de Talon, nombreuses sont les lois qui ont été dites conformes à la Constitution malgré les récriminations des hommes de droit et autres praticiens qui pensent le contraire. La question qui se pose maintenant est de savoir quel enseignement de droit constitutionnel est-il désormais envisageable pour le Bénin ?

«Dura lex, sed lex», «Dure est la loi, mais c’est la loi». Voilà ce qui est souvent dit dans les tribunaux et mieux dans les grandes écoles de droit. Mais depuis 2016, cette maxime n’est plus applicable sous la ‘’Rupture’’. La dernière loi en date est celle de la modification du code électoral en plein processus électoral. Une loi dite explicative, mais modificative de la règle du jeu. Confirmée plus tard par le Cour Djogbénou.

Face à cette logique de l’application du droit constitutionnel, certains érudits, il y a quelques jours pensent que la décision de la Cour constitutionnelle, était une «acrobatie faite de mensonges». Car cette loi est touffue de contradictions.

Par endroit, la Cour Djogbénou dit qu’elle est modificative et ailleurs elle conclut que la loi est interprétative. Chose que l’ancien ministre de la justice Valentin Djenontin a trouvé absurde, avant de rappeler que : «Les fondamentaux, les notions de non rétroactivité de la loi qui s’apprennent en première année de droit.».

Même les professeurs de droit Joël Aïvo, et Philippe Noudjènoumé ont dit que cette loi est confuse. Si ces pontes du droit du pays ne s’accordent pas sur le fondement de la matière quel sera alors le cas du peuple ?

La «Rupture» avec ses interprétations

La Cour constitutionnelle qui est dotée d’un pouvoir sans précédent est l’objet depuis peu de critiques pas d’ordre politique mais de pur droit.

Et pourtant, elle a à sa tête l’un des professeurs émérites du pays. Un débat de droit constitutionnel qui fait que certains se demandent si les autorités, supprimaient de toutes les universités du Bénin, la faculté de droit.

Car le bas-peuple ne comprend plus cette application du droit pourtant enseigné par ces derniers aux étudiants qui deviennent leurs antagonistes. En ce sens qu’on peut se demander véritablement qu’enseignent-ils à leurs étudiants ? Qui trompe qui ?

Le peuple avait compris la supercherie. La preuve, il a boycotté les deux élections de Talon avec la seule arme dont il dispose encore : l’abstention.

Au moment où le Bénin s’acharne à écarter les potentiels candidats, la Cour constitutionnelle sud-africaine, trouve que c’est contraire à la Constitution cette loi électorale.

Selon AfricanYouth.info, les juges constitutionnels du pays de Nelson Mandéla ont trouvé que la loi électorale actuelle qui ne permet pas aux candidats indépendants de se présenter aux élections était contraire à la Constitution. Ce qui n’est pas le cas au Bénin dans ce contexte de parrainage et dans la perspective de la présidentielle de 2021.